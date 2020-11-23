На які числа випадає тривалий вікенд

Стало відомо, скільки вихідних буде в грудні у простих українців

Про це пише Politeka.net.

Так, в останньому місяці 2020 року українці відпочиватимуть 9 днів.

Як відомо, на 25 грудня випадає католицьке Різдво, яке офіційно оголошено вихідним днем.

І свято випадає на п'ятницю, тому українці отримають тривалий вікенд - з 25 по 27 грудня.

Влада також рекомендує 24 грудня скоротити робочий час на одну годину. Скороченим днем буде вважатися і 31 грудня. Але в деяких компаніях в цей день співробітники не виходять на роботу, але такі нюанси обговорюються всередині колективу окремо.

Всього в грудні буде 22 робочих дні. В останньому місяці 2020 року також відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая (19 грудня) та інші, але додаткових вихідних у ці дні не передбачено.

Раніше ми розповідали про свята, які українці відзначатимуть у 2021 році.

Так, Кабмін затвердив графік перенесення робочих днів для українців на наступний рік.

Зокрема, уряд пропонує перенести три робочі дні наступним чином:

з п'ятниці, 8 січня на суботу, 16 січня – для святкування Різдва (7 січня).

з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня (День Незалежності 24 серпня)

з п'ятниці , 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня – (День захисника України 14 жовтня).

Згідно з графіком перенесення робочих днів, українці отримають тривалі вихідні по чотири дні поспіль.

Нагадавши, вихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок

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