Стало відомо, скільки вихідних буде в грудні у простих українців
Про це пише Politeka.net.
Так, в останньому місяці 2020 року українці відпочиватимуть 9 днів.
Як відомо, на 25 грудня випадає католицьке Різдво, яке офіційно оголошено вихідним днем.
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І свято випадає на п'ятницю, тому українці отримають тривалий вікенд - з 25 по 27 грудня.
Влада також рекомендує 24 грудня скоротити робочий час на одну годину. Скороченим днем буде вважатися і 31 грудня. Але в деяких компаніях в цей день співробітники не виходять на роботу, але такі нюанси обговорюються всередині колективу окремо.
Всього в грудні буде 22 робочих дні. В останньому місяці 2020 року також відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая (19 грудня) та інші, але додаткових вихідних у ці дні не передбачено.
Раніше ми розповідали про свята, які українці відзначатимуть у 2021 році.
Так, Кабмін затвердив графік перенесення робочих днів для українців на наступний рік.
Зокрема, уряд пропонує перенести три робочі дні наступним чином:
- з п'ятниці, 8 січня на суботу, 16 січня – для святкування Різдва (7 січня).
- з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня (День Незалежності 24 серпня)
- з п'ятниці , 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня – (День захисника України 14 жовтня).
Згідно з графіком перенесення робочих днів, українці отримають тривалі вихідні по чотири дні поспіль.
Нагадавши, вихідні та свята в 2021 році: українцям розповіли про тривалий відпочинок
Як повідомляла Politeka, перенесення вихідних у 2021 році, українцям назвали дати
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