С 2020 года в календаре украинцев появится новый праздник

Об этом пишет Politeka.net.

Так, глава государства Владимир Зеленский во время поездки на Закарпатье заявил о введении нового праздника - дня виноградаря и винодела.

Во время брифинга глава ОГА заявил, что потенциал региона - 5000 виноделов, но сейчас работают менее 50.

"Сегодня (25 сентября) я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - день виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии и этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия", - заявил президент во время брифинга.

На сайте главы государства также сказано, что теперь день виноградаря и винодела в Украине должны отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 8 ноября.

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Во втором осеннем месяце украинцев ожидает сразу 10 выходных дней. 14 октября Украина отмечает День защитника, который был учрежден в качестве государственного праздника еще в 2014 году в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Из-за того, что День защитника Украины выпадает на будний день, 13 октября автоматически становится сокращенным рабочим днем.

Таким образом, в октябре будет 10 выходных и 21 рабочий день.

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