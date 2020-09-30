Правительство на своем заседании утвердило перенос рабочих дней в следующем году
Об этом информирует Politeka со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно соответствующему решению, сделано это для того, чтобы более рационально использовать рабочее время украинцев и создать гражданам страны благоприятные условия для празднования ими Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.
В связи с этим, Кабмин рекомендует главам предприятий, учреждений и организаций (кроме ПФУ, Укрпочты, Госказначейства и банков) для тех работников, у кого пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, перенести в следующем году рабочие дни:
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с пятницы, 8 января, на субботу 16 января;
с понедельника, 23 августа, на субботу 28 августа;
с пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.
Вместе с этим, спецрежим работы банков в эти дни определит специальным распоряжением Нацбанк Украины.
Politeka писала, что с 2020 года в календаре украинцев появится новый праздник. Так, глава государства Владимир Зеленский во время поездки на Закарпатье заявил о введении нового праздника - дня виноградаря и винодела.
Во время брифинга глава ОГА заявил, что потенциал региона - 5000 виноделов, но сейчас работают менее 50.
"Сегодня (25 сентября) я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - день виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии и этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия", - заявил президент во время брифинга.
На сайте главы государства также сказано, что теперь день виноградаря и винодела в Украине должны отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 8 ноября.
Украинцев ожидают продолжительные выходные в следующем месяце. В октябре украинцев ожидает сразу 10 выходных дней.
Согласно законодательству, 14 октября Украина отмечает День защитника, который был учрежден в качестве государственного праздника еще в 2014 году в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Именно ее считают покровительницей украинского козацтва, поэтому 14 октября украинцы будут отмечать сразу два праздника.
Из-за того, что День защитника Украины выпадает на будний день, 13 октября автоматически становится сокращенным рабочим днем.
Таким образом, в октябре будет 10 выходных и 21 рабочий день.
Напомним, Зеленский ошеломил планами о внедрении 6 государственных праздников
Как сообщала Politeka, Кабмин неожиданно изменил рабочий график украинцев
Также Politeka писала, что украинцев ждут дополнительные выходные, названы даты