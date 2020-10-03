Украинцев в следующем году ждут три долгих выходных
Новый календарь праздников и выходных дней на 2021 год был утвержден Кабмином вместе с графиком переноса рабочих дней.
В утвержденном документе указывается, что украинцы получат дополнительные выходные на Рождество и смогут отдыхать четыре дня – с 7 по 10 января включительно. Кроме того, рабочий день 8 января, пятницу, предлагают перенести на субботу, 16 января.
Три выходных подряд ждут украинцев на Новый год. 1 января выпадает на пятницу, после чего выходными будут 2 и 3 января – суббота и воскресенье. Таким образом, люди выйдут на работу после новогодней ночи только 4 января.
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Еще одни четырехдневные выходные ожидают украинцев летом 2021 года – на День Независимости. Люди будут отдыхать с 21 по 24 августа включительно. Рабочий день с понедельника, 23 августа, при этом планируют перенести на субботу, 28.
Кроме того, дополнительные выходные ждут украинцев на День защитника Украины, который выпадет на четверг, 14 октября. Рабочий день с пятницы, 15 октября, хотят перенести на субботу, 23. Это также позволит украинцам отдыхать четыре дня подряд - с 14 по 17 октября включительно.
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