Стало известно, сколько выходных будет в декабре у простых украинцев
Об этом пишет Politeka.net.
Так, в последнем месяце 2020 года украинцы будут отдыхать 9 дней.
Как известно, на 25 декабря выпадает Католическое Рождество, которое официально объявлено выходным днем.
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И праздник выпадает на пятницу, поэтому украинцы получат продолжительный уикэнд - с 25 по 27 декабря.
Власти также рекомендуют 24 декабря сократить рабочее время на один час. Сокращенным днем будет считаться и 31 декабря. Но в некоторых компаниях в этот день сотрудники не выходят на работу, но такие нюансы обсуждаются внутри коллектива отдельно.
Всего в декабре будет 22 рабочих дня. В последнем месяце 2020 года также отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая (19 декабря) и другие, но дополнительных выходных в эти дни не предусмотрено.
Ранее мы рассказывали о праздниках, которые украинцы будут отмечать в 2021 году.
Так, Кабмин утвердил график переноса рабочих дней для украинцев на следующий год.
В частности, правительство предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:
- с пятницы, 8 января на субботу, 16 января – для празднования Рождества (7 января).
- с понедельника, 23 августа , на субботу, 28 августа (День Независимости 24 августа)
- с пятницы, 15 октября , на субботу, 23 октября – (День защитника Украины 14 октября).
Согласно графику переноса рабочих дней, украинцы получат продолжительные выходные по четыре дня подряд.
Напомним, выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе
Как сообщала Politeka, перенос выходных в 2021 году, украинцам назвали даты
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