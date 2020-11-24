Зіркові мами ретельно приховують особисте життя, особливо життя своїх дітей

Про те, як живуть, де навчаються і як себе почувають діти зірки як правило не говорять, оберігаючи приватний простір від уваги публіки. Проте, зрідка артистки розповідають про своїх дітей, показують їх перші успіхи або афішують важливі події, підкріплюючи заяви ніжними фото. Представляємо вашій увазі спеціальну топ-добірку фото з синами артисток, перед яким дівчата не встоять. Вони ростуть справжніми чоловіками:

Після смерті чоловіка Тіни Кароль Євгенія Огіра їх син Веніамін залишився із зірковою матусею. Артистка намагається давати синові найкраще, тому як тільки хлопчик підріс, вона вибрала для сина престижну британську школу Repton Preparatory School. Зараз Веніамін живе в Лондоні в українській родині, з якою вивчає рідну мову, культуру і звичаї. Серед хобі хлопчика-гра на фортепіано і вивчення гопака.

Його часто хвалять в школі, і він навіть отримує нагороди. При цьому додому хлопчик приїжджає вкрай рідко і тільки на канікули, де проводить весь вільний час з мамою.

Ведуча популярного шоу про світське життя Катя Осадча не показує старшого сина від першого шлюбу. Зараз вона щасливо заміжня за своїм колегою Юрієм Горбуновим, вони виховують спільного сина Ваню. Первістку Катерини Іллі вже виповнилося 17 років, у вересні з цієї нагоди телеведуча опублікувала зворушливі кадри.

Відзначимо, після скандального розлучення Катерина і її перший чоловік майже не спілкуються. Рідкісні зустрічі трапляються тільки заради сина Іллі.

Надія Мейхер вперше показала свого 17-річного сина Ігоря некаторе час тому. Зірка намагається взагалі не показувати хлопчика, якого народила в 2002 році. Вона оберігає його від уваги і не публікує спільних кадрів мережі.

Ігор же закінчив школу і цієї осені поїхав вчитися, тому в Instagram зірка навіть попрощалася з хлопчиком, опублікувавши його дитяче і сучасне фото.

"Любов моя!!! Моя гордість!!! Мій рідний! Незважаючи на те, що мені вкрай складно повірити в те, що ти вже такий великий, самостійний, незважаючи на те, що мені так складно тебе відпускати (я працюю над собою), бажаю тобі кращого розвитку сценарію твого життя...», — написала під фото Надія, відзначаючи те, як подорослішав її старша дитина.

Старший син Христини Орбакайте і Володимира Преснякова-молодшого Микита займається музикою, виступає разом зі своєю групою, також бере участь в театральних підстановках і навіть знімається в кіно, чим сама зірка дуже пишається. А ось молодий і ефектний син Дені від бізнесмена Руслана Байсарова вже відучився в Кембриджі на факультеті бізнес-менеджменту. Зіркова бабуся Алла Пугачова може пишатися онуками.

Сімейний вечір на шоу» Танці з зірками " тиждень тому вразив усіх своєю зворушливістю. Напередодні півфіналу зіркові учасники танцювали з рідними людьми. Санта Дімопулос вирішила виступити зі своїми красенями-синами, за що навіть отримала максимальну оцінку від суддів.

Сини Тимофій і Даніель відповідально підійшли до ролі і підтримали маму, постаравшись викластися на паркеті на всі сто відсотків. Після виступу молодший син Санти навіть заявив, що хотів би займатися танцями і далі. Про це хлопчик зізнався під час запису, барвисті фото з хлопчиком тут же опублікувало видання Viva.

День тому Наташа Корольова вирішила привітати всіх мам з днем синів і поділилася новими кадрами з подорослішав сином. Їм зірка дуже пишається, адже хлопчик також почав виступати і навіть записує свої перші пісні.

"Хочу привітати всіх матусь з днем синів, хоч це і неофіційне свято! Це зовсім неважливо. Важливо те, що це можливість згуртуватися, сказати один одному добрі і важливі слова. Архип, мій улюблений Архип, спасибі тобі, за те що ти у мене є. Це таке щастя бути мамою хлопчика, юнаки, чоловіки.

Таке щастя дивитися на тебе і бачити в тобі своє продовження, свою опору. Я дуже хочу, щоб ти був щасливий! А щастя побудувати самому-це відповідальна і копітка праця, складна робота, перш за все над собою. Нехай всі сини радують своїх мам турботою, досягненнями, своїм щастям і своєю любов'ю! Зі святом!",- написала співачка.

Нагадавши, засмагла Алла Пугачова в "дірявому" вбранні з легкістю затьмарила Орбакайте.

Як писала Politeka, Наташа Корольова влаштувала дикі танці на вулиці, заткнувши за пояс молодих артисток.

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