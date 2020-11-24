Звездные мамы тщательно скрывают личную жизнь, в особенности жизнь своих детей

О том, как живут, где обучаются и как себя чувствуют дети звезды как правило не говорят, оберегая частное пространство от внимания публики. Тем не менее, изредка артистки рассказывают о своих детях, показывают их первые успехи или афишируют важные события, подкрепляя заявления нежными фото. Представляем вашему вниманию специальную топ-подборку фото с сыновьями артисток, перед которым девушки не устоят. Они растут настоящими мужчинами:

После смерти мужа Тины Кароль Евгения Огира их сын Вениамин остался со звездной мамочкой. Артистка старается давать сыну самое лучшее, поэтому как только мальчик подрос, она выбрала для сына престижную британскую школу Repton Preparatory School. Сейчас Вениамин живет в Лондоне в украинской семье, с которой изучает родной язык, культуру и обычаи. Среди хобби мальчика – игра на фортепиано и изучение гопака.

Его часто хвалят в школе, и он даже получает награды. При этом домой мальчик приезжает крайне редко и только на каникулы, где проводит все свободное время с мамой.

Ведущая популярного шоу о светской жизни Катя Осадчая не показывает старшего сына от первого брака. Сейчас она счастливо замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым, они воспитывают общего сына Ваню. Первенцу Катерины Илье уже исполнилось 17 лет, в сентябре по этому случаю телеведущая опубликовала трогательные кадры.

Отметим, после скандального развода Екатерина и ее первый супруг почти не общаются. Редкие встречи случаются только ради сына Ильи.

Надежда Мейхер впервые показала своего 17-летнего сына Игоря некаторе время тому назад. Звезда старается вообще не показывать мальчика, которого родила в 2002 году. Она оберегает его от внимания и не публикует общих кадров сети.

Игорь же закончил школу и этой осенью уехал учиться, поэтому в Инстаграм звезда даже попрощалась с мальчиком, опубликовав его детское и современное фото.

«Любовь моя!!! Моя гордость!!! Мой родной! Несмотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный, несмотря на то, что мне так сложно тебя отпускать (я работаю над собой), желаю тебе лучшего развития сценария твоей жизни…», — написала под фото Надежда, отмечая то, как повзрослел ее старший ребенок.

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита занимается музыкой, выступает вместе со своей группой, также участвует в театральных подстановках и даже снимается в кино, чем сама звезда очень гордится. А вот молодой и эффектный сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова уже отучился в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента. Звездная бабушка Алла Пугачева может гордиться внуками.

Семейный вечер на шоу «Танцы со звездами» неделю назад поразил всех своей трогательностью. В преддверии полуфинала звездные участники танцевали с родными людьми. Санта Димопулос решила выступить со своими красавцами-сыновьями, за что даже получила максимальную оценку от судей.

Сыновья Тимофей и Даниэль ответственно подошли к роли и поддержали маму, постаравшись выложиться на паркете на все сто процентов. После выступления младший сын Санты даже заявил, что хотел бы заниматься танцами и дальше. Об этом мальчик признался во время записи, красочные фото с мальчиком тут же опубликовало издание Viva.

День назад Наташа Королева решила поздравить всех мам с днем сыновей и поделилась новыми кадрами с повзрослевшим сыном. Им звезда очень гордится, ведь мальчик также начал выступать и даже записывает свои первые песни.

«Хочу поздравить всех мамочек с днём сыновей, хоть это и неофициальный праздник! Это совсем неважно. Важно то, что это возможность сплотиться, сказать друг другу добрые и важные слова. Архип, мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юношы, мужчины.

Такое счастье смотреть на тебя и видеть в тебе своё продолжение, свою опору. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив! А счастье построить самому - это ответственный и кропотливый труд, сложная работа, прежде всего над собой. Пусть все сыновья радуют своих мам заботой, достижениями, своим счастьем и своей любовью! С праздником!», - написала певица.

Напомним, загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с легкостью затмила Орбакайте.

Как писала Politeka, Наташа Королева устроила дикие танцы на улице, заткнув за пояс молодых артисток.

Также Politeka писала, что полностью раздетый Тарзан бесстыдно поиграл на своем инструменте в спальне: "А вот это уже стыдно!"