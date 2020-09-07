47-летняя певица Наташа Королева устроила зажигательные танцы на улице

Как передает Politeka.net, видео с певицей появилось на фан-страничке звезд российского шоу-бизнеса. На ролике помолодевшая Королева станцевала современный танец под клубную музыку. Артистка была одета в черные лосины и толстовку. На голове у нее красовалась повязка, при помощи которой она сделала модную «фальшивую» челку.

Стоит отметить, что Королева очень круто двигалась под музыку. Ее танец получился ничем не хуже, чем подобные танцы молодых артисток, снимающихся для Тик Тока. За несколько часов видео посмотрели более 6 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Не могу придраться!», «Классная», «Супер», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Королева серьезно изменила свою внешность. На новых фото и видео красотка выглядит на 15 лет моложе. Так, на одном из последних фото она была похожа на сказочную фею.

Ранее мы писали, что Наташа Королева и Тарзан громко отпраздновали свою годовщину свадьбы. На праздник к звездам пришел шоумен Владимир Винокур, который был в восторге от шоу, которое устроила звездная пара.

Напомним, что резко помолодевшая Наташа Королева в новом образе показала, чем очаровала Тарзана: "На Бузову смахивает".

А еще Politeka писала, что ушастая Королева устроила неприличные развлечения с сыном, сеть кипит: «Не знают уже как выпендриться».

Также Politeka сообщала, что сын Королевой посветил обнаженным торсом и "швырнул" девушку на камеру: весь в Тарзана.