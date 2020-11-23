Супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою на обкладинці модного журналу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала обкладинку Vogue, яку вона прикрасила. Варто відзначити, що фото вийшло дуже чуттєвим і зворушливим. Ірина тримала своє обличчя руками, а вираз обличчя був дуже сумним. Складалося враження, що модель ось-ось заплаче. Крім цього, вона була одягнена у все чорне. Це створювало відчуття жалобності образу.

"Так щаслива бути поруч з моїми сестрами @angelcandices і @joansmalls в цьому спеціальному випуску, присвяченому людству і силі, яка у всіх нас є, щоб робити добро і віддавати. Цей складний 2020 рік дав нам час для роздумів і нових проявів щедрості", - підписала знімок зірка, тим самим пояснюючи свій сумний образ.

За короткий час пост Ірини зібрав понад 90 тисяч лайків. У коментарях віддані шанувальники стали задаровувати модель компліментами.

"Гордість всієї Русі", "Любімка моя!", "Ви красиві, але ваша душа тим більше, завжди вами пишався», «дивовижна жінка», «цей знімок приголомшливий, Іра», «найкрасивіша дівчина на світі», «Приголомшлива чаруюча чудова краса», «яка красуня», - пишуть користувачі Мережі.

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