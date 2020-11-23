Супермодель российского происхождения Ирина Шейк впечатлила красотой на обложке модного журнала

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала обложку Vogue, которую она украсила. Стоит отметить, что фото получилось очень чувственным и трогательным. Ирина держала свое лицо руками, а выражение лица было очень грустным. Складывалось впечатление, что модель вот-вот заплачет. Кроме этого, она была одета во все черное. Это создавало ощущение траурности образа.

«Так счастлива быть рядом с моими сестрами @angelcandices и @joansmalls в этом специальном выпуске, посвященном человечеству и силе, которая у всех нас есть, чтобы делать добро и отдавать. Этот сложный 2020 год дал нам время для размышлений и новых проявлений щедрости», - подписала снимок звезда, тем самым объясняя свой печальный образ.

За короткое время пост Ирины собрал более 90 тысяч лайков. В комментариях преданные поклонники стали задаривать модель комплиментами.

«Гордость всей Руси», «Любимка моя!», «Вы красивы, но ваша душа тем более, всегда вами гордился», «Удивительная женщина», «Этот снимок потрясающий, Ира», «Самая красивая девушка на свете», «Потрясающая завораживающая великолепная красота», «Какая красавица», - пишут пользователи сети.

Напомним, что роскошная Ирина Шейк в «золотом» декольте выставила напоказ свои упругости: «У нас был веселый…».

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