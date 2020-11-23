Українська виконавиця Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, заявила про прем'єру

Відомо, що зірка перехворіла китайським вірусом, повідомляє Politeka.net. Після повного одужання артистка відразу ж зайнялася роботою.

У своєму Instagram артистка оголосила, що незабаром очікується прем'єра її нового кліпу. Співачка показала деякі кадри ролика в своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Камалія не так сильно боліла, тому у неї і енергії побільше. Її тримали-тримали, а тижнів за два вона вже все - "пішла на всю"", - прокоментував Захур.

Зірка постала в блискучій сукні з дуже сміливим декольте, з якого вистрибував бюст. Красуні зробили макіяж з акцентом на пухкі губи і пишні вії.

"Друзі, вже в п'ятницю відбудеться прем'єра мого нового ароматного кліпу. А як ми його знімали дивіться в сюжеті", - йдеться в повідомлення.

Варто відзначити, що зірка влаштувала гарячі танці в компанії молодих красенів прямо на столі.

До слова, назва роботи поки невідома.

За 15 хвилин пост зібрав понад 500 переглядів і трохи коментарів.

"Чекаю з нетерпінням прем'єру кліпу. Впевнена, це буде🔥 🔥 🔥", "моя старша сестра", - написали шанувальники.

Раніше ми писали, що Камалія опублікувала знімок, на якому їй всього 16 років. Світле волосся, нафарбовані вії і мила посмішка - здається зірка практично не змінилася з того часу, хоча вже пройшло 27 років.

Раніше повідомлялося, що Камалія зізналася, що в ранньому віці над нею мало не поглумилася компанія неадекватних хлопців. За словами Камалії, на неї напали в під'їзді, коли вона приїхала відвідати свою тітку, але вона зуміла за себе постояти, вдаривши їх, а потім зателефонувавши в дзвінки квартир.

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