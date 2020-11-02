Украинская певица Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, объявила, что покидает страну из-за причин, связанных со здоровьем

Самая богатая певица Украины поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Она рассказала, что отправляется в Германию после того, как их семья столкнулась с китайским вирусом.

«По настоянию Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем. По возвращению обязательно поделюсь с вами в моём следующем эфире. Не болейте!», - написала Камалия.

Она также поделилась своим черно-белым снимком. На фото певица позирует в кожаной куртке и блузе с глубоким декольте, а также в больших очках.

Поклонники Камалии активно комментируют ее пост.

«Красавица! И супруг Ваш молодец, заботливый!», «Хорошей Вам поездки! Берегите себя!», «Шикарная!!! Поскорее возвращайтесь красивыми и здоровыми», «Захур просто золотой муж», «Храни вас бог!», - пишут люди.

Ранее Камалия сообщила о том, что они с семьей заразились китайским вирусом, еще 11 сентября.

23 сентября Камалия сама рассказала, о том, как протекает болезнь, у себя в Фейсбук.

«Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!», - призналась певица.

Напомним, беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...».

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