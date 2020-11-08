Украинская певица Камалия сообщила неожиданную новость в своем блоге

Как сообщает Politeka.net, 43-летняя украинская певица Камалия недавно побывала а с мужем в Германии. Ведь после перенесенного коронавируса 65-летний Мохаммад Захур решил, что им с женой нужно обследоваться в зарубежной клинике.

А несколько часов назад певица сообщила в Instagram, что вернулась в Украину и опубликовала снимок с аэропорта.

В Украину Камалия прилетела в стильной кожаной куртке и в брюках с высокой посадкой. Завершают аутфит шарфик в тон к наряду и защитная маска. Волосы звезда собрала в пучок на затылке, а макияж сделала минимальный - певица выглядит слишком бледной.

Ее муж Захур похоже также не равнодушен к коже, поэтому выбрал длинный кожаный плащ с меховым воротником. Стоит отметить, что этот снимок стал первым совместным фото супругов, после посещения больницы в Германии.

Пользователи сети обрадовались возвращению Камалии и оставили под снимком слова поддержки для знаменитости.

"С возвращением на родную землю ✈️😊", "Я рада, у вас всё хорошо", "С возвращением домой!", "Камалия я восхищаюсь вами, вы большая молодец всегда на позитиве", "Вы похожи на спецагентов! 😊 Конечно мы скучали. С возвращением!", "Вы вселяете надежду, что все может кончится хорошо♥️".

Напомним, что в Германии певицу обследовали с помощью современного оборудования. Певица точно не думала, что так сильно ее поддержат в комментариях.

Работоспособность легких измерили с помощью компьютера: Камалия дышала в трубочку, а компьютер отслеживал, все ли в порядке. Эту процедуру называют спирометрией. Оказалось, что легкие певицы работают идеально. Во время обследования Захур был рядом с женой. С медиками они общались на английском.

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