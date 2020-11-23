Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на серйозний крок, не порадившись з Єлизаветою II та іншими членами сім'ї

Про це пише Elle.

Днями з'явилася інформація, що колишні герцоги передали ключі від заміської резиденції Фрогмор своїм кузенам — принцесі Євгенії та її чоловікові Джеку Бруксбанку.

Але це рішення Меган Маркл і принц Гаррі прийняли самостійно, не порадившись ні з Єлизаветою II, ні з Чарльзом, які і подарували парі цей особняк. І такий вчинок приголомшив старших членів королівської сім'ї.

У Букінгемському палаці офіційно не повідомили, чи буде принцеса Євгенія після вчинку Маркл і Гаррі платити орендну плату за котедж, але ясно одне — герцоги засмутили своїм вчинком Єлизавету II і Чарльза.

"Фрогмор є приватною резиденцією герцога і герцогині Сассекських, і тому будь — які домовленості є їх особистою справою», - підкреслили у Єлизавети II.

До того ми розповідали, що у Великобританії хвиля негативу через мільйонну угоду Меган Маркл і принца Гаррі з сервісом Netflix

Королівські експерти та суспільство вимагають, щоб колишні герцоги розірвали угоду з Netflix на $100 млн.

Причина скандалу-серіал "Корона", який знімає і випускає стрімінговий сервіс, в якому королівську сім'ю показують з іншого ракурсу.

В оточенні королеви Єлизавети II не розуміють, як колишні герцоги можуть брати гроші у тих, хто висміює королівську сім'ю, в тому числі і мати принца Вільяма Діану.

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