Голливудская актриса Анджелина Джоли поразила глубоким декольте в необычном платье

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный кадр со звездой. Актриса была одета в очень странный наряд, который напоминал платье принцессы. Правда, в отличие от сказочных платьев, этот наряд был очень пикантным. Декольте было настолько глубоким, что едва не достигало пупка. Бюст звезды так и норовил выпрыгнуть наружу.

В комментариях поклонники актрисы стали восхищаться увиденным. Под постом фанаты со всего мира оставили приятные комплименты актрисе.

«Настоящая и красивая принцесса», «красивая», «Королева», «Маленькая принцесса», «Моя мечта», «Вау красивая», «Ничего себе», «Боже мой», «Ты настоящий ангел», «Дикий ангел», «Какая кошечка», - пишут пользователи сети.

Как известно, до свадьбы и рождения детей Анджелина Джоли часто снималась в откровенных фотосессиях и выходила в свет в пикантных нарядах. Сегодня фигура актрисы уже не такая соблазнительная. Да и одевается она очень скромно, предпочитая черный цвет.

Ранее мы писали, что Джоли спустила с плеч платье, впечатлив горячим видом. Актриса заворожила невероятным образом женщины-вамп.

Напомним, что распутная Анджелина Джоли в мокром платье не стала прикрывать пикантные места: «Глаз не оторвать».

Как сообщала Politeka, дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!

Также Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли подразнила аппетитным бюстом в мокром платье: «Горячая барышня».