Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму зухвалою фотосесією

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки. Як відомо, в молодості Джолі була дуже епатажною актрисою, яка славилася своїми провокаційними вчинками. Практично з перших своїх фільмів Анджеліна не соромилася роздягатися.

У коментарях до посту шанувальники актриси залишили масу захоплених відгуків. Як відомо, у самої актриси немає Instagram, де фанати могли б насолоджуватися її фото.

"Очей не відірвати", "Ух ти, виглядаєш чудово в цьому білому вбранні", "я люблю тебе, дорога Анджеліна", "Люблю мокре тіло. Біле плаття в самий раз", "гарне фото", "дуже-дуже мило. Я люблю тебе", "гламурна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі зачарувала соковитим образом. Красуня була одягнена в тісний корсет, який підкреслив її тонку талію. Корсет був туго затягнутий в результаті чого її фігура здавалася ще більш спокусливою.

Крім цього, нещодавно в мережі з'явилося фото, на якому улюблениця мільйонів спустила платтячко, сидячи на стільці. Актриса дивилася в кадр спокусливим поглядом, чим буквально звела з розуму своїх шанувальників.

Нагадаємо, що безсоромна Анджеліна Джолі зняла весь одяг, ледь прикрившись шовковим простирадлом:"ідеальна".

Як Politeka писала, Анджеліна Джолі без ліфчика не втримала своїх засмаглих "крихіток" під маєчкою: гаряче фото.

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