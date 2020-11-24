Юна дочка відомої української актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець вразила схожістю з матір'ю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала свіжі фото, на яких позувала з оновленою зачіскою і красивим ніжним мейком. Дівчина пофарбувала волосся в більш темний колір, ніж її натуральний. Крім цього, вона вирішила скористатися маминою допомогою, щоб поекспериментувати з образом.

"Нафарбувалася маминою косметикою", - підписала фото Марія.

За день її фото зібрало понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Ляля", "Машка, ти така красива! Очей не відірвати", "красуня дай боже", «Вау», «Фантастична жінка», «а тобі пасує мамина косметика», «бездоганна і розкішна», «і стала маминого віку», «яка красива», «неймовірна красуня», «а виглядаєш як та ж Машка в 40», "Ти мій краш", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що з віком 17-річна дочка Кравець стає все більш і більш схожою на свою маму. У рисах обличчя дівчини проглядаються мамині риси. Це помічають і шанувальники артистки.

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