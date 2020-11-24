Юная дочь известной украинский актрисы, звезды «Квартал 95» Елены Кравец поразила сходством с матерью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала свежие фото, на которых позировала с обновленной прической и красивым нежным мейком. Девушка покрасила волосы в более темный цвет, чем ее натуральный. Кроме этого, она решила воспользоваться маминой помощью, чтобы поэкспериментировать с образом.

«Накрасилась маминой косметикой», - подписала фото Мария.

За день ее фото собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Ляля», «Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать», «красотка дай боже», «Вау», «Фантастическая женщина», «А тебе идёт мамина косметика», «Безупречная и роскошная», «и стала маминого возраста», «Какая красивая», «Невероятная красотка», «А выглядишь как та же Машка в 40», «Ты мой краш», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что с возрастом 17-летняя дочь Кравец становится все более и более похожей на свою маму. В чертах лица девушки проглядываются мамины черты. Это замечают и поклонники артистки.

Напомним, что Елена Кравец выдала имя самой главной истерички в "Квартале-95", звезда не смолчала: "С***и все крашенные!".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" появилась во всем черном и поразила трогательным посланием: "Не стыдись быть собой...".

Также Politeka писала, что Елена Кравец вся в черном показала себя настоящую за пределами «Квартал 95»: «Наше солнце!».