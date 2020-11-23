Деньги со счетов украинцев в ПриватБанке хаотично списываются

Об этом клиенты жалуются на тематическом портале Минфин.

По словам одного из клиентов, с его карты было списано чуть более $167, но никаких сообщения и подтверждения операции на смартфон не приходило.

"Страна проведения Операции — США. Операция мной не совершалась. Ответ банка: «У зв’язку з тим, що оплата пройшла через систему іншого банку квитанцію може надати тільки власник терміналу\сайту. Якщо Вам потрібно надати підтвердження оплати можна роздрукувати виписку по картці, де є дана операція.» Банк предоставил только чек pos- терминала, где указан адрес: cleveland, оплата услуг", - недоумевает клиент государственного банка.

"При оплате на сторонних сайтах, в том числе, если данные карты были сохранены на сайте ранее, мы имеем возможность предоставить квитанцию/чек с информацией по операции, которая нам была предоставлена самим сайтом при осуществлении платежа. Сделаем все возможное, чтобы оспорить операцию, которую вы не подтверждаете. Данная процедура проводится по правилам международной платежной системы и может занять до 120 дней. По результатам обработки запроса мы вас дополнительно уведомим", - попытались оправдаться в ПриватБанке, намекая, что сам клиент может быть виновен в "утечке" денег.

Другая клиентка рассказала, что ночью с ее счета несколькими транзакциями было списано 942 гривны. Никаких сообщений с целью подтверждения операций ПриватБанк ей также не отправлял.

"Вчера ночью 20.11 с 01 до 02 часов были списаны с двух моих карточек 13 платежей на общую сумму 942 грн.

Списание было без кода, без учёта лимита платежей в интернете, и без смс информирования по одной карте. Попросту банковская защита моих денег никак не сработала. Я обратилась в банк, там признали незаконное списание и сообщили что в течение 120 дней будут разбираться. Сегодня ночью попытка повторилась. Как вернуть свои деньги?", - задалась вопросом Анна в своей жалобе.

"Подобная оплата была возможна, если карта была привязана к сервису ранее с введением данных карты, известных только ее владельцу. Обратились в личном сообщении для уточнения деталей", - оперативно ответил на жалобу представитель банка.

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