Російська співачка Наташа Корольова вразила наповал яскравим спокусливим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала крутий знімок, на якому позувала в чорній сукні з глибоким декольте і сріблястих чобітках. Наташа сиділа на стільці, випрямивши спину і дивлячись в кадр. Це фото було опубліковано практично відразу після того, як скандал зі зрадою Тарзана набирав обертів.

"Важливо завжди залишатися жінкою! Справжньою, проявляти свої емоції - сміятися, плакати, кусати пальці від відчаю; не боятися бути без гриму, розуміючи, що ти - це ти. І в цьому твоя цінність",-підписала фото Корольова, додавши, що дуже важливо в сучасному світі не перетвориться на і-шарлатанок.

За кілька тижнів пост артистки зібрав майже 70 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без слів критики.

"Класна старушка", "стільки макіяжу, просто тонна ретуші, океан фотошопу.... невже все так погано", "так фотошоп робить чудеса", "крутий образ! Стільки енергетики! Супер!", "Наташа ти богиня", "вищий пілотаж", "Стара баба перестань себе фотошопити", "фіга собі! Я мало не осліпла. Красуня неземна", - пишуть люди.

Нагадаємо, що суворий Галустян розгромив Тарзана після зради Корольовій, ганьбу вже не змити:"пішов плакати".

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