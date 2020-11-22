Російська співачка Наташа Корольова привітала юного сина Архипа і вразила розкішним виглядом

Як передає Politeka.net, знаменитість розповіла про материнське щастя на честь Дня сина і виклала на своїй сторінці в "Instagram" спільне фото з Архипом. Наташа Корольова відображена в яскраво-червоному піджаку з великими сережками і червоних нігтях в тон. Вже доросла дитина від Тарзана обійняв зоряну маму ззаду в такій же червоній шубі.

"Хочу привітати всіх матусь з днем синів, хоч це і неофіційне свято! Це зовсім неважливо. Важливо те, що це можливість згуртуватися, сказати один одному добрі і важливі слова. Архип, мій улюблений Архип, спасибі тобі, за те що ти у мене є. Це таке щастя бути мамою хлопчика, юнаки, чоловіки. Таке щастя дивитися на тебе і бачити в тобі своє продовження, свою опору", - підкреслила Наташа Корольова в описі до фото. - "Я дуже хочу, щоб ти був щасливий! А щастя побудувати самому-це відповідальна і копітка праця, складна робота, перш за все над собою. Нехай всі сини радують своїх мам турботою, досягненнями, своїм щастям і своєю любов'ю!".

У коментарях Архип теж висловився про любов до мами, а користувачі приєдналися до привітань:

"Красиві 💖 щастя вам безмежного💓 💓 💓"; "головне, щоб син приклад з батька не брав і став гідним, вірним чоловіком, який одного разу ощасливить якусь дівчину 😉 хлопець-красень! Зі святом!"; "Який дорослий чоловік";" молодий тарзанчик";" Вибачте , одній мені не зрозуміло чому хлопчик підліток в червоній жіночій шубі на голе тіло"; "та він копія Серьога".

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