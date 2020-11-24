Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала свої достоїнства в сукні з вирізами

Модель з чудовими формами, не може залишити в спокої фантазії своїх шанувальників, передає Politeka.net.

Зірка завоювала величезну популярність, після того, як її помітив фотограф Анвар Норов. Зараз Квітко знаходиться на піку своєї популярності. Шанувальники розміщують різні фото Анастасії в своїх групах.

Так, в одній з фан-сторінок з'явився знімок Насті в чорній сукні з вирізом в районі грудей.

У такому вигляді пишногруда знаменитість пройшлася по вулиці. Бюст без білизни ледь не вистрибував з такого відвертого вбрання.

В очі кидається нереалістично тонка талія і пишні стегна.

Великі груди, струнка талія і немаленькі стегна - створили фігуру "пісочний годинник", яка дуже подобається чоловікам.

Пост у фан-групі, що набирає популярність, за три години зібрав десятки лайків і кілька коментарів. Користувачі мережі написали моделі багато приємних слів.

"Володарка сердець", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала в купальнику, який здавався порваним.

Модель одягла світлий купальник, з якого ледь не вистрибував бюст. Для більшої відвертості Анастасія намазалася лосьйоном, і її засмаглі груди стали ефектно сяяти на сонці.

Нагадаємо, продемонструвала пишні достоїнства і ледь прикрила найголовніше салатовим бікіні. Модель частенько ділиться подібними фотографіями і, буває, наривається на критику. Однак позитивних відгуків про фігуру моделі значно більше.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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