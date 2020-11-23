Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, спантеличила пікантним селфі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 30-річна зірка опублікувала фото зі зйомок. Замучена актриса сфотографувала себе, погравши язичком. Вона заплющила одне око, показавши шанувальникам язик. Особливу увагу привернули пухкі губки красуні.

"Йшла якась там година нашої нескінченної сьогоднішньої зйомки...Ви навіть уявити собі не можете як у нас весело за лаштунками!",- підписала фото зірка, додавши, що під час зйомок буває смішніше і веселіше, ніж на сцені.

За день її пост зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики з підколами.

"Єєєє дитинка", "відразу видно натяк, як ви пробралися в шоу бізнес», «Шикарний рот», «Ну красива дівчина, навіщо обличчя так каверкать? Неначе психічно неврівноважена", "вогнище", "ну, що ти за людина, Кошкіна", "Ураган", "Янка бомба", "красуня, очі найкрасивіші", "А навіщо язик висовувати красуня", "Гей дитинко, ти модель або підробка?",- пишуть користувачі Мережі.

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