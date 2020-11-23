Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, озадачила пикантным селфи

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 30-летняя звезда опубликовала фото со съемок. Замученная актриса сфотографировала себя, поиграв язычком. Она зажмурила один глаз, показав поклонникам язык. Особое внимание привлекли пухлые губки красотки.

«Шёл какой-то там час нашей бесконечной сегодняшней съёмки...Вы даже представить себе не можете как у нас весело за кулисами!», - подписала фото звезда, добавив, что во время съемок бывает смешнее и веселее, чем на сцене.

За день ее пост собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики с подколами.

«Ееее детка», «сразу видно намек, как Вы пробрались в шоу бизнес», «Шикарный рот», «Ну красивая девушка, зачем лицо так каверкать? Как будто психически неуравновешенная», «Огнище», «ну, что ты за человек, Кошкина», «Ураган», «Янка бомба», «Красавица, глаза самые красивые», «А зачем язык высовывать красавица», «Ей детка, ты модель или подделка?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина скинула одежду обнажив свою красивую спину. Девушка поделилась снимком в Инстаграм, сведя с ума своих поклонников.

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