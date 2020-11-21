Російська актриса Яна Кошкіна, яку підозрюють у романі з шоуменом Гаріком Харламовим, здивувала новою зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на сторінці в "Instagram" нове фото для якого одягла перуку. Красуня зображена з елегантною зачіскою "під каре" з густою рівною чубчиком. Яна Кошкіна зробила селфі, підперши голову рукою з яскраво-червоними нігтями. Образ актриса доповнила синьою футболкою і джинсовою курткою з хутряною жилеткою.

"Не знаю як вам, а мені цей образ дуже навіть сподобався!️ ️ Может може все-таки чолочку зробити?🙈", - поцікавилася знаменитість у своїх шанувальників.

Користувачі соціальної мережі знайшли подібності яни з іншими зірками, зокрема, з Варлею з "Кавказької полонянки" і Ріанною:

"На Ріанну скидається🤔"; "дуже навіть добре😊"; "французький стиль"; "такий образ може подобатися, коли розумієш, що після нього зрощу можеш повернути свою довжину волосся😅. А ось, коли зворотного шляху немає, дівчата після каре починають жаліти))"; "еротична і солодка"; "тобі личить 😉"; "чудово"; " дуже красива! Неймовірна просто!"; "Кішечка, ти супер😍 😍 😍 👍 👍 👍"; "Наталя Варлей, дуже схожа"; "Клеопатра"; " спортсменка, комсомолка і просто хороша дівчина! На новий лад!!! Не знаходьте подібність?) "; "Едіт Піаф"; "На Мірей Матьє схожа".

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