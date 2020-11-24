Американська модель Ебігейл Рэтчфорд порадувала шанувальників чуттєвим образом в чорному мереживі

Популярна модель кілька років працює з чоловічими журналами, знімається для глянцю, дає інтерв'ю і продовжує займатися успішною рекламою мереживної білизни і піжам. Дівчина прославилася завдяки привабливій зовнішності і сміливим образам. Вона не соромиться свого тіла, тому в Instagram ділиться кращими фото зі своїх останніх робіт.

На фан-акаунтах активно підтримують Ебі, тому також показують її сміливі образи і діляться думкою з приводу побаченого. Наприклад одне з останніх фото, на якому Ретчфорд позує в чорних мереживах і панчохах з підв'язками, чимало порадувало фоловерів.

Через тонку тканину модель змогла прикрити гідності лише частково, що і стало причиною бурхливої реакції в мережі.

"Любіть своїх близнюків і таке розкішне волосся; назавжди одержимий тобою 😍; бажаю І тобі відмінного дня, Ебігейл️️; богиня❤️❤; дивно🤩❤; ти теж вмієш інтригувати, Ебігейл! Виглядає чудово! 😜 ; Як завжди саме видовищне і сліпуче і приголомшливе, чуттєве і красиве 😍; Красиво🤍 ✨ 🤍; прекрасна моя любов❤️😘; як завжди приголомшливо😍».

Ми також писали, що Ебі після тривалої перерви і відсутності активності в соціальній мережі Instagram почала знову ділитися яскравими фото зі своїх кращих фотосесій. Тим часом на фан-акаунтах з'являються кадри з більш ранніх фотосесій Ретчфорд, а також її особистих Селфі, які вона публікувала в сторі.

На одному з пікантних кадрів дівчина позувала в крихітній білизні з леопардовим принтом і здивувала розмірами ліфчика, який виявився замалий для шостого розміру бюста. Так, дівчина виглядала дуже привабливо в білизні не за розміром, а також сіточці чорного кольору з кріпленням на талії.

Ебі залишила довгі локони розпущеними, а також доповнила свій образ в тон бікіні золотими масивними кільцями-браслетами.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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