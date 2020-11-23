Сын популярного российского актера, исполнителя роли Ивана Будько в сериале «Сваты» Федора Добронравова рассказал об отношениях в семье
В интервью программе «Когда все дома» 37-летний актер Виктор Добронравов признался, что его отец чересчур балует его детей – дочек Варвару и Василису, пишет «Стархит».
Актер признался, что пытается воспитывать девочек в строгости, а отец постоянно разлагает дисциплину.
«Мой папа — ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: «Родители воспитывайте детей, а я их буду баловать», - признался Виктор, добавив, что отец постоянно передает детям подарки, сладости.
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По мнению актера, он, возможно, тоже будет таким дедушкой для своих внуков. Виктор в шутку назвал позицию отца классной.
«Вот будут у меня внуки, приеду к ним и буду пакостить, заваливая подарками», - пошутил он.
Стоит отметить, что Федор Добронравов очень семейный человек. Он с женой активно участвует в воспитании внучек. Девочки проводят много времени у него на даче. Жена Виктора призналась, что дочки проводят половину времени у бабушек с дедушками, что дает им с мужем возможность работать.
Ранее мы писали, что Добронравов сбрил бороду и сильно помолодел.
Напомним, что Добронравову нашли замену, таким Ивана Будько в "Сватах" еще не видели: "Впервые будет играть...".
Как сообщала Politeka, звезды "Сватов" удивили внешностью в перерыве между съемками: "Вот так Валюха".
Также Politeka писала, что сияющий Добронравов из «Сватов» показал своих родных внучек: «Самый лучший дед на свете».