Стало відомо, хто замінить Федора Добронравова на знімальному майданчику "Сватів"

Про це пише портал 53.news.

Як відомо, зйомки сьомого сезону популярного серіалу "Свати" перенесли на 2021 рік.

Свати, валюха, Тетяна кравченко, Федір добронравов

І в новому сезоні Івана Будька вперше гратиме не актор Федір Добронравов, а його старший син Віктор.

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Ні для кого не секрет, що під час зйомок режисери активно використовують дублерів, адже при створенні шостого сезону Федору Добронравову доводилося в буквальному сенсі тікати зі знімального майданчика, щоб встигнути на виступ в театр.

У сьомому сезоні у Федора Добронравова з'явиться новий дублер-актор Сергій Сманцер, який буде замінювати зірку "Сватів" в деяких епізодах.

Раніше ми розповідали, що Федір Добронравов повідомив про відхід з серіалу. У новому сезоні персонажа Івана Будька в молодості виконає його син-Віктор Добронравов.

Глядачам у новому, сьомому, сезоні покажуть минуле героїв. Наприклад, момент знайомства Івана Будька з його майбутньою дружиною Валентиною.

Відомо, що довгоочікуваний вихід сьомого сезону проекту запланований на майбутній рік.

До цього, після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв у "Сватах" Юрія Ковальова. Пізніше з'ясувалося, що у нього був конфлікт з Федором Добронравовим і новими режисерами.

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