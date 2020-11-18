Стало відомо, хто замінить Федора Добронравова на знімальному майданчику "Сватів"

Про це пише портал 53.news.

Як відомо, зйомки сьомого сезону популярного серіалу "Свати" перенесли на 2021 рік.

І в новому сезоні Івана Будька вперше гратиме не актор Федір Добронравов, а його старший син Віктор.

Ні для кого не секрет, що під час зйомок режисери активно використовують дублерів, адже при створенні шостого сезону Федору Добронравову доводилося в буквальному сенсі тікати зі знімального майданчика, щоб встигнути на виступ в театр.

У сьомому сезоні у Федора Добронравова з'явиться новий дублер-актор Сергій Сманцер, який буде замінювати зірку "Сватів" в деяких епізодах.

Раніше ми розповідали, що Федір Добронравов повідомив про відхід з серіалу. У новому сезоні персонажа Івана Будька в молодості виконає його син-Віктор Добронравов.

Глядачам у новому, сьомому, сезоні покажуть минуле героїв. Наприклад, момент знайомства Івана Будька з його майбутньою дружиною Валентиною.

Відомо, що довгоочікуваний вихід сьомого сезону проекту запланований на майбутній рік.

До цього, після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв у "Сватах" Юрія Ковальова. Пізніше з'ясувалося, що у нього був конфлікт з Федором Добронравовим і новими режисерами.

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