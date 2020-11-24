Зірки постійно хваляться тим, як вони виглядають

Деякі знаменитості не соромляться показати свою натуральну зовнішність без макіяжу і фотошопу, передає Politeka.net.

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва захоплює шанувальників своєю красою. Зірка не так давно випустила власну лінію косметики. Красуня ніколи не соромилася показати себе без макіяжу. Не можна відзначити, що Віра виглядає приголомшливо, навіть без косметики і фотошопу.

Кучерява співачка Настя Каменських нерідко балує своїх шанувальників не тільки оголеними фото, але і знімками без макіяжу. Зірка виглядає вражаюче. Ось, що значить "красу в кишеню не сховаєш".

Інша українська співачка Тіна Кароль вражає зовнішністю без макіяжу. Здається, красуня, змив косметику, виглядає як дівчинка.

Світлана Лобода підкорила своєю ефектністю. Її фігура ідеальна після двох пологів, а обличчя зовсім не чіпали зморшки. Без макіяжу зірка виглядає дуже привабливо.

Ані Лорак свіжа і приваблива без макіяжу. Красуня підтримує свою красу засобами для догляду і регулярними походами до косметолога, тому їй ніяк не даси 42 роки.

Телеведуча Ольга Фреймут зараз бере участь у проекті "Танці з зірками". Розкішна блондинка вже давно підкорила глядачів не тільки своїм талантом, але і зовнішністю.

Співачка Анна Седокова вражає красою на будь-яких фото і відео. Здається, роки їй не почому, а ось як красуня виглядає без прикрас:

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