Звезды постоянно хвастаются тем, как они выглядят

Некоторые знаменитости не стесняются показать свою натуральную внешность без макияжа и фотошопа, передает Politeka.net.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева восхищает поклонников своей красотой. Звезда не так давно выпустила собственную линию косметики. Красотка никогда не стеснялась показать себя без макияжа. Нельзя отметить, что Вера выглядит потрясающе, даже без косметики и фотошопа.

Кудрявая певица Настя Каменских нередко балует своих поклонников не только обнаженными фото, но и снимками без макияжа. Звезда выглядит впечатляюще. Вот, что значит "красоту в карман не спрячешь".

Другая украинская певица Тина Кароль впечатляет внешностью без макияжа. Кажется, красотка, смыв косметику, выглядит как девочка.

Светлана Лобода покорила своей эффектностью. Ее фигура идеальна после двух родов, а лицо совершенно не тронули морщины. Без макияжа звезда выглядит очень привлекательно.

Ани Лорак свежа и привлекательна без мейкапа. Красотка поддерживает свою красоту средствами для ухода и регулярными походами к косметологу, поэтому ей никак не дашь 42 года.

Телеведущая Ольга Фреймут сейчас принимает участие в проекте "Танці з зірками". Роскошная блондинка уже давно покорила зрителей не только своим талантом не передачах, но и внешностью.

Певица Анна Седокова впечатляет красотой на любых фото и видео. Кажется, годы ей не почем, а вот как красотка выглядит без прикрас:

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