Курс долара до гривні може досягти позначок в 31-32 грн, а євро підніметься до рівня 37-38 грн, якщо Україна оголосить дефолт

Такий прогноз зробив аналітик RoboForex Андрій Гойлова, передає UBR.ua.

Експерт радить українцям варто задуматися про диверсифікацію своїх фінансових ризиків на випадок різких коливань курсу.

Вчинити він радить наступним чином: суму коштів, яку планується витратити найближчий місяць - тримати в національній валюті. Свої заощадження, або резервний фонд, який рекомендується сформувати в розмірі не менше 6 середньомісячних зарплат, бажано перевести в тверду валюту - долари США і євро в рівних частках.

"Навіть якщо ваш резервний фонд менше однієї середньомісячної зарплати – краще диверсифікуватися", – підкреслив аналітик.

Дорогоцінні метали підійдуть тим, хто розглядає варіанти довгострокових заощаджень (10 років і більше).

Разом з тим, за прогнозом експерта, якщо Україна оголосить дефолт, то наслідки для населення будуть не настільки критичними, якщо порівнювати з 2015 роком.

Як повідомлялося раніше, Україна під кінець року опинилася в складній економічній ситуації, навіть з'явилися заяви про те, що нас чекає дефолт.

Справа серед іншого і в тому, що останні місяці року традиційно дуже складні для виконання бюджету, так як в ці місяці витрати бюджету на 50% вище, ніж річні. А з січня - лютого витрати істотно зменшуються - і ситуація поліпшується.

Але ось, економіст Андрій Длігач в сценарій дефолту він не вірить, незважаючи на те, що в нинішньому і наступному році в цілому Україна повинна виплатити близько 10 млрд доларів боргу, і це треба рефінансувати.

Тим часом, на 23 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 28.36 грн/$.

Курс долара виріс на 10 коп.

Курс євро встановлено на рівні 33,63 грн/€. Він виріс на 19 коп.

Відзначимо, аналітик Вадим Іосуб прогнозує, що українська валюта до кінця листопада має всі шанси як для зростання, так і для незначної девальвації.

У той же самий час, Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон.

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