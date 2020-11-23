Повноправний член сім'ї принца Вільяма і герцогині Кейт Міддлтон раптово пішов з життя

Про це поінформували в офіційному Instagram-акаунті герцогів Кембриджських.

Так, прес-служба герцогів поінформувала, що помер улюбленець принца Вільяма і Кейт Міддлтон собака на прізвисько Лупо.

Собака був улюбленицем і його вважали повноправним членом Королівської сім'ї. Але в прес-службі не назвали причини смерті улюбленого собаки.

«На превеликий жаль, в минулі вихідні помер наш дорогий Лупо, який був серцем нашої сім'ї останні дев'ять років. Ми будемо дуже по ньому нудьгувати", - йдеться в повідомленні герцогів.

Шанувальники герцогів відразу відреагували на публікацію і висловили Вільяму і Кейт свої співчуття у зв'язку з втратою улюбленця.

"Так шкода, що ви втратили ... тварини не домашні тварини, вони стають сім'єю" ," мені жаль. Я впевнений, що це важко для всіх вас, особливо для дітей", "Так сумно. Особливо перша сімейна собака. Вони наші серця зовні", " О, я пам'ятаю, коли Лупо був щеням! Ці пухнасті члени сім'ї так багато значать, і мені так сумно чути про твою втрату", " мої співчуття у зв'язку з вашою втратою. Спочивай з миром, милий Лупо", " Велике спасибі Вільяму і Кетрін за можливість познайомитися з Лупо. Його буде не вистачати. Приношу свої найглибші співчуття", " найсумніші новини. Вбиті горем...",- написали вони під постом в Instagram.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон вивели на чисту воду через відносини з принцом Вільямом.

У ЗМІ ходили чутки про те, що нібито Кейт з дитинства мріяла стати дружиною принца Вільяма. Але подруга герцогині Кембриджської спростувала ці чутки і підкреслила, що Кейт ненавиділа цю теорію, яку озвучувало суспільство.

Герцогиня з дитинства була копією батька і завжди хотіла піклуватися про всіх, а її сестра Піппа розраховувала, що стане успішним юристом.

Ця заява фактично спростовує домисли письменника Роберта Лейслі про те, що Кейт Міддлтон нібито вийшла заміж за принца Вільяма "за розрахунком".

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