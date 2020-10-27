Кейт Миддлтон наперед продумала, как она поступит в случае, если они разойдутся с принцем Уильямом

Об этом рассказал королевский биограф Роберт Лейсли, пишет издание Express.

С принцем Уильямом будущая герцогиня познакомилась на первом курсе в Сент-Эндрюсском университете, и они начали встречаться спустя два года после первой встречи.

Пара рассталась в 2007 году, когда Кейт Миддлтон работала ассистентом в одном из лондонских магазинов. И старший сын принцессы Дианы, которому тогда было 25 лет, не хотел спешить с женитьбой.

Поэтому у Кейт Миддлтон был "запасной план" на случай, если они не сыграют с Уильямом пышную свадьбу.

«Долгосрочной и главной целью Миддлтон было привести принца к алтарю. Но она придумала еще и свой независимый карьерный путь в качестве маскировки. Эта тактика помогла бы ее личному и публичному имиджу. Существовала вероятность того, что ее могут снова бросить. И выглядеть брошенной она не хотела», — уверяет Роберт Лейсли.

Ранее мы рассказывали, как Миддлтон нарушила правило Елизаветы II.

Так, герцогиня появилась на публике во всем черном, нарушив негластный устав монарха Елизаветы II. Сама же королева никогда не надевает одежду темных оттенков на официальные мероприятия. Исключение – похороны.

Неясно, почему Кейт Миддлтон нарушила протокол. Возможно, дело в том, что она не придала значения выступлению в формате онлайн. Однако это все равно можно назвать грубым нарушением правил.

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