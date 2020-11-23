Полноправный член семьи принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон внезапно ушел из жизни

Об этом проинформировали в официальном Instagram-аккаунте герцогов Кембриджских.

Так, пресс-служба герцогов проинформировала, что скончался любимец принца Уильяма и Кейт Миддлтон собака по кличке Лупо.

Собака была всеобщей любимицей и ее считали полноправным членом королевской семьи. Но в пресс-службе не назвали причины смерти любимого питомца.

«К большому сожалению, в минувшие выходные скончался наш дорогой Лупо, который был сердцем нашей семьи последние девять лет. Мы будем очень по нему скучать», — говорится в сообщении герцогов.

Поклонники герцогов сразу отреагировали на публикацию и выразили Уильяму и Кейт свои соболезнования в связи с утратой любимца.

"Так жаль, что вы потеряли ... животные не домашние животные, они становятся семьей", "Мне очень жаль. Я уверен, что это тяжело для всех вас, особенно для детей", "Так грустно. Особенно первая семейная собака. Они наши сердца снаружи", "О, я помню, когда Лупо был щенком! Эти пушистые члены семьи так много значат, и мне так грустно слышать о твоей потере", "Мои соболезнования в связи с вашей потерей. Покойся с миром, милый Лупо", "Большое спасибо Уильяму и Кэтрин за возможность познакомиться с Лупо. Его будет не хватать. Приношу свои глубочайшие соболезнования", "Самые печальные новости. Убиты горем...", - написали они под постом в Instagram.

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон вывели на чистую воду из-за отношений с принцем Уильямом.

В СМИ ходили слухи о том, что якобы Кейт с детства мечтала стать женой принца Уильяма. Но подруга герцогини Кембриджской опровергла эти слухи и подчеркнула, что Кейт ненавидела эту теорию, которую озвучивало общество.

Герцогиня с детства была копией отца и всегда хотела заботиться обо всех, а ее сестра Пиппа рассчитывала, что станет успешным юристом.

Это заявление фактически опровергает домыслы писателя Роберта Лейсли о том, что Кейт Миддлтон якобы вышла замуж за принца Уильяма "по расчету".

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