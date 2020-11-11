Кейт Миддлтон и королева Елизавета II засветились на траурном мероприятии с одинаковым аксессуаром
Об этом пишет издание The Sun.
Как известно, накануне в Великобритании был День памяти павших воинов.
И на траурное мероприятие члены королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и Елизавета II, появились на публике в нарядах и головных уборах черного цвета, чтобы почтить память всех солдат Британского содружества, погибших в войнах с участием Великобритании.
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Более того, Кейт и монарх дополнили свой образ одинаковыми брошами в виде красных цветов.
Журналисты раскрыли "королевский секрет" и рассказали, что символом этого дня является красный мак, поэтому его еще иногда называют Маковым днем. Так, например, Елизавета II надела брошь с пятью цветами, герцогиня — с тремя, а супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз — только с одним.
Согласно одной из версий, каждый мак на броши представляет собой члена семьи, погибшего во время сражения на войне. Отмечается, что у прабабушки Кейт Миддлтон было три брата, которые погибли во время Первой мировой.
Но среди журналистов ходит и другая теория: пять маков на украшении, которым Елизавета II дополнила образ, символизируют женщин, а также вооруженные силы Великобритании: армию, флот, военно-воздушные силы и гражданскую оборону.
Ранее мы рассказывали, как Гарри и Маркл оскандалились после визита на кладбище.
Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.
Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа, и это они расценили как попытку привлечь к себе внимание.
Напомним, Поникшая Елизавета II в траурном наряде возложила цветы на могилу, фото
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