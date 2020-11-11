Кейт Миддлтон и королева Елизавета II засветились на траурном мероприятии с одинаковым аксессуаром

Об этом пишет издание The Sun.

Как известно, накануне в Великобритании был День памяти павших воинов.

И на траурное мероприятие члены королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и Елизавета II, появились на публике в нарядах и головных уборах черного цвета, чтобы почтить память всех солдат Британского содружества, погибших в войнах с участием Великобритании.

Более того, Кейт и монарх дополнили свой образ одинаковыми брошами в виде красных цветов.

Журналисты раскрыли "королевский секрет" и рассказали, что символом этого дня является красный мак, поэтому его еще иногда называют Маковым днем. Так, например, Елизавета II надела брошь с пятью цветами, герцогиня — с тремя, а супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз — только с одним.

Согласно одной из версий, каждый мак на броши представляет собой члена семьи, погибшего во время сражения на войне. Отмечается, что у прабабушки Кейт Миддлтон было три брата, которые погибли во время Первой мировой.

Но среди журналистов ходит и другая теория: пять маков на украшении, которым Елизавета II дополнила образ, символизируют женщин, а также вооруженные силы Великобритании: армию, флот, военно-воздушные силы и гражданскую оборону.

Ранее мы рассказывали, как Гарри и Маркл оскандалились после визита на кладбище.

Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.

Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа, и это они расценили как попытку привлечь к себе внимание.

Напомним, Поникшая Елизавета II в траурном наряде возложила цветы на могилу, фото

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