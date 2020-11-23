51-річна Дженніфер Лопес знає, як дивувати фанатів новими образами
Свіжі кадри зірка опублікувала у своєму Instagram.
Червону доріжку церемонії нагородження American Music Awards Джей Ло вирішила підкорити з новою зачіскою і глибоким декольте.
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Спеціально для церемонії 51-річна співачка підібрала сліпучу срібну двійку, яку доповнювали яскраві стрази. Акцент у вбранні Джей Ло зробила на пишному бюсті.
Що стосується спідниці, то вона також була видовищною з розрізом аж до стегна. Жаркий образ Дженніфер Лопес доповнила спокусливим макіяжем, блискучим клатчем і безліччю прикрас.
"Чудова", " Боже мій...", "Не треба було нас так сильно приголомшувати", "Приголомшлива королева", "ми любимо тебе", "Джей Ло не дозволяє дівчатам дихати", "Приголомшливо! Мені не терпиться побачити ваш виступ сьогодні ввечері!",- написали віддані фанати в коментарях під публікацією.
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Справа в тому, що Лопес стала обличчям одного з випусків журналу WSJ. Спеціально для зйомок зірка приміряла пікантне вбрання, що не приховує тіло і навіть подражнила виглядом в Instagram.
Наряд зміг підкреслити похитане тіло Лопес, яка до того ж не стала надягати бюстгальтер.
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