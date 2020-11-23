Жаркие кадры уже в сети

51-летняя Дженнифер Лопес знает, как удивлять фанатов новыми образами

Свежие кадры звезда опубликовала в своем Instagram.

Красную дорожку церемонии награждения American Music Awards Джей Ло решила покорить с новой прической и глубоким декольте.

Специально для церемонии 51-летняя певица подобрала ослепительную серебрянную двойку, которую дополняли яркие стразы. Акцент в наряде Джей Ло сделала на пышном бюсте.

Что касается юбки, то она также была зрелищной с разрезом аж до бедра. Жаркий образ Дженнифер Лопес дополнила соблазнительным макияжем, блестящим клатчем и множеством украшений.

"Великолепная", "Боже мой...", "Не нужно было нас так сильно оглушать", "Потрясающая королева", "Мы любим тебя", "Джей Ло не позволяет девушкам дышать", "Потрясающе! Мне не терпится увидеть ваше выступление сегодня вечером!", - написали преданные фанаты в комментариях под публикацией.

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Дело в том, что Лопес стала лицом одного из выпусков журнала WSJ. Специально для съемок звезда примерила пикантный наряд, не скрывающий тело и даже подразнила видом в Инстаграм.

Наряд смог подчеркнуть покачанное тело Лопес, которая к тому же не стала надевать бюстгальтер.

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