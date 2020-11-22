Британська супермодель Демі Роуз вразила розкішною фігурою, примірявши наряд з екстравагантним декольте
Як повідомляє Politeka, фотографію дівчина опублікувала в Instagram.
"День зйомки для особливої колекції", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Роуз позує сидячи в наряді з декольте, який ефектно підкреслює значні обсяги красуні. Однак шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, опублікувавши знімок в каруселі Stories.
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Як повідомлялося до цього, британська модель Демі Роуз похвалилася пікантним кадром
Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам-спокусливі образи моделі кожен раз збирають безліч захоплених відгуків.
Цього разу пишнотіла Роуз вирішила порадувати любителів об'ємів вдалим кадром. Модель одягалася в мініатюрний купальник, який судячи з фото тримався на ній лише на чесному слові.
Неслухняні пружності Демі так намагалися звільнитися з тісного полону купальника, а заплетене в косички волосся тільки розохотило чоловічу фантазію.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер