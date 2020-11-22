Британская супермодель Деми Роуз впечатлила роскошной фигурой, примеряв наряд с экстравагантным декольте
Как сообщает Politeka, фотографию девушка опубликовала в Instagram.
«День съемки для особой коллекции», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Роуз позирует сидя в наряде с декольте, который эффектно подчеркивает внушительные объемы красотки. Однако поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, опубликовав снимок в карусели Stories.
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Как сообщалось до этого, британская модель Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.
В этот раз пышнотелая Роуз решила порадовать любителей объемов удачным кадром. Модель облачилась в миниатюрный купальник, который судя по фото держался на ней лишь на честном слове.
Непослушные упругости Деми так пытались освободиться с тесного плена купальника, а заплетенные в косички волосы только раззадоривали мужскую фантазию.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике