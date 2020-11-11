Российский шоумен Тарзан, муж Наташи Королевой, посветил мускулистым телом со Стасом Костюшкиным и Мишей Галустяном

Как пишет Politeka.net, бывший солист группы "Чай вдвоем" выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместное фото со звездными друзьями, в котором подвел итоги конкурса. Стас Костюшкин запечатлен с обнаженным торсом, как и Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана). Между ними в пиджаке на голое тело пристроился Миша Галустян - самый бородатый из троицы.

"Итак результат конкурса «Кто тут секси?». Для нас с Тарзаном @tarzan___official он не утешительный. С невероятным перевесом нас разгромил @m_galustyan!!! Вопрос, нахрена мы качались всю жизнь? 😂😂😂😂😂😂😂 Всем спасибо, пошел плакать", - отчитался Стас Костюшкин в описании.

Пользователи социальной сети обсудили внешний вид красавцев в комментариях:

"Галустян - сэкси Мэн! 😁 А у вас растительности не хватает 😉"; "Когда кубиков больше чем у Тарзана 🦍"; "Какие красавцы!))🔥🔥🔥"; "Каждый секси по своему! 💕"; "Куда, Сергей, дел Пресс?🤓"; "Мальчики вы тоже супер.. Молодцы что качаетесь!! Так держать!"; "Ну уж точно не Тарзан! 😂"; "Мишаню любят за одно. Вас Стас за песни. А Сергея за 🤔?".

Ранее писали о новом повороте в скандале с изменами Наташе Королевой. По данным российских СМИ, Сергей Глушко рассказал следствию о видео с участием двух любовниц, которым его шантажируют злоумышленники.

Напомним, что разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Королевой: "Как у арабского скакуна".

Как сообщала Politeka, Тарзан поведал неожиданное о своих любовных похождениях, Королевой не позавидуешь.

Также Politeka писала, что Тарзан показал, как кайфует без жены в руках довольной толпы.