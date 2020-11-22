Співачка Світлана Лобода добре провела час з Анжелікою Реввою

Як передає Politeka.net, дружина відомого шоумена Олександра Ревви, відомого також як Артур Пирожков, поділилася спільним знімком з подругою на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Красуні зустрілися і погуляли ввечері в Дубаях.

На знімку Анжеліка і Світлана позують за столиками в ресторані. Дружина актора вийшла в люди, надівши білій сукні з відвертим декольте, і золоте намисто, а Лобода постала в контрастно-чорному вбранні на тонких бретельках, на її шиї можна помітити велику прикрасу у вигляді темно-синього птаха. Судячи з кадру, співачка вирішила обійтися без бюстгальтера.

"Погані дівчата нарешті зустрілися... або хороші.. загалом від погоди залежить ☺ ️ моя lo❤️", - підписала фото Анжеліка Ревва.

Пост викликав фурор серед користувачів мережі, які залишили багато захоплених коментарів:

"Дівчата, які ви круті🔥"; "Анжеліка, ви справжня королева !!!!😍 "; "Анжеліка, ви тут нереальна красуня !!!!😍 😍 😍 😱 Однозначно Богиня!"; "Як вам тепло і добре🤗. Красиві🌹 🌹 🌹"; "Анжеліка, ви виглядаєте більш природною і дуже красива"; "красуні обидві"; " Богині 😻 Такі красиві❤️🔥"; "Чарівні"; "Чудово виглядаєте!!!"; "Артур фоткав?"; "Ви сяєте від радості ✨ ✨ ✨ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ красиві ! Просто Зірки 🌟".

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