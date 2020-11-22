Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася в компанії відомого продюсера і спровокувала нові чутки серед шанувальників

Популярна артистка є незмінною телеведучою танцювального шоу, тому активно співпрацює з різними колегами «по цеху». В одному зі своїх інтерв'ю продюсер «Танців з зірками» Володимир Завадюк розповів Славі Дьоміну в YouTube-шоу, що дійсно дорожить колегою незважаючи на її непростий характер.

"Ми з Тіною дуже дружні, для мене це близька людина. Враховуючи, скільки ми разом з нею попрацювали, вона для мене вже як родич. Але перше наше знайомство з Тіною було несамовито складним.

Пам'ятаю, перед інтерв'ю, яке тривало близько п'яти годин, мені жодного разу не вдавалося зустрітися з нею і поговорити. Мені здається, саме в той момент ми змогли зрозуміти один одного. Тіна любить сильних людей. Я теж» - розповів Володимир Завадюк.

А нещодавно артист поділився спільним кадром з Тіною і вельми яскраво підписав їх особисте Селфі з інтригуючими обіймами:

"Люблю давно і безнадійно, @tina_karol. І дуже пишаюся. 🖤».

Після цього фанати засипали зірок коментарями:

"Урааа, нове фото для фш; десь осторонь нервово покурює Дан❤️❤️; Тінка картинка 😍; Так мило😻 😻 😻; Тіна, живіт застудиш; ось вміє Тіна працювати з чоловічою енергією 😂 😂 😂 слова класика!Як їй йде цей топ, така дівчинка-дівчинка 💙; Тіна як віддана котюня дивиться. Милота.😍 ; ну я думаю всі вже зрозуміли який фотошоп розлетиться протягом 15 хв😅 💕; принади😍».

Також до цього 35-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на заході з нагоди виходу книги VOGUE. Про це пише Politeka.net. вся справа в тому, що вперше в історії глянцю на обкладинці книги виявилася вона-українська зірка, яка святкує в цьому році 15-річчя зі старту музичної кар'єри.

Тіна заради зйомки змінила кілька образів і зважилася навіть на фото без білизни в ліжку. Один з кадрів був високо оцінений фанатами, тому краще фото було опубліковано на сторінці «Фан-Тіна». Кадр, який був зроблений в перерві між зйомками, привернув до себе увагу незважаючи на простоту.

Вся справа в тому, що в чорній шкірі і з розстебнутим верхом в зоні декольте зірка виглядала приголомшливо.

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