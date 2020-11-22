Українська співачка Аліна Гросу, яка заразилася китайським вірусом, розповіла про свої переживання через хворобу

Як пише Politeka.net, зірка на кілька тижнів зникла з поля зору і лише днями розповіла події. Тепер вона виклала в "Instagram" нове фото і зізналася, що хоче зробити після одужання.

На знімку Аліна Гросу позує на кухні в чорній сукні з великим декольте. Дівчина з дуже сумним виглядом сидить за столом, спершись головою на руку. Незважаючи на хворобу, вона зробила собі розкішну укладку, яскравий макіяж і одягла великі сережки-кільця.

"Як я скучила за рідним містом🤗 після хвороби, перше що захотілося приїхати до Чернівців і побачити рідних.. сказати їм як сильно я їх люблю... і обійняти кожного.. зараз хочеться більше часу проводити з сім'єю, все інше: робота, захоплення, хобі полетіли на другий план, багато переознаєш", - зазначила співачка в описі до фото. - "Говоріть частіше близьким, як ви їх любите❤️ це дуже важливо!".

Користувачі соціальної мережі підтримали перехворілу зірку в коментарях:

"Дуже красива! Будьте здорові!"; "У гонитві за славою, повз проходить життя! Головне це усвідомити і все як на вагах врівноважити 50/50"; " Аліночка ти найкраща!!!! Обожнюю тебе!!!!"; "будьте здорові, щасливі і улюблені завжди!!!💐 💖 "; "Любов моя..)))) "; "Ви маєте рацію, потрібно цінувати близьких"; " коли до тебе можна в гості?".

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