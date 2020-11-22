Українська співачка Ольга Полякова показала себе сонну після посиденьок з подружками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала серію відео, на яких лежала в ліжку, тільки прокинувшись. Було видно, що Ольга трохи дезорієнтована після того, як вона побажала шанувальникам «Доброго вечора».

«Ми вчора так нормально заквасили, я вам скажу», - зазначила Полякова, намагаючись прокинутися.

При цьому виглядала співачка чудово. Особливу увагу шанувальників привернув пишний бюст красуні, обтягнутий тонкою футболкою.

"Мені шалено сподобалося вчора з моїми прекрасними подружечками Машею і Сонею. Єдине, що сьогодні я не пам'ятаю, ранок або вечір. І головка бо-бо. Тому що квасити, мої дорогі, теж треба звичку мати. А я щось вийшла з форми", - зазначила Ольга.

Після вона поділилася фотографіями з лазні, зазначивши, що вирішила «лікуватися від бодуна лазнею».

Нагадаємо, що днем раніше Єфросиніна і Плакидюк прийшли в гості до Полякової, щоб квасити капусту. Після вони влаштували застілля, в процесі якого обговорювали різні цікаві теми, пов'язані з шоу-бізнесом і не тільки. Протягом суботи в Instagram Полякової з'являлися розважальні відео з подругами.

Нагадаємо, що сліпуча Полякова в халатику роздражнила зухвалим образом: "Чудо жінка".

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