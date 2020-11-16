Популярна українська співачка Оля Полякова вразила красою, зробивши яскравий макіяж

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка поділилася кількома селфі, на яких позувала у всеозброєнні. Співачка була одягнена в халатик. Судячи з усього, вона перебувала в гримерці, де їй наносили макіяж.

Макіяж вийшов чарівним. Червоні губи привернули увагу шанувальників, а від блискучих очей з зухвалими стрілками просто перехоплює дух. Волосся Ольги заслуговує окремої похвали.

"Привіт! Як вам новий макіяж?",- грайливо підписала Ольга фото.

За 40 хвилин її пост зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Небесної краси", "як завжди вогонь", "сліпить очі, чудово", "Чарівна", "крутий мейк", "Оленька ви як завжди шикарні", "на висоті", "дуже красиві стрілки))", "Олечка, ти бомба, як завжди, ти Диво жінка!»,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Оля Полякова приміряла яскравий концертний наряд. Артистка згадала свою участь у проекті «Танці з зірками» і повернулася на шоу в якості ведучої. На фото красуня позувала в яскравому концертному вбранні, виблискуючи своїми стрункими ніжками.

Нагадаємо, що помолоділа Оля Полякова засвітила ідеальний загар, розкривши халат: «Королева ночі».

Як повідомляла Politeka, безбашена Оля Полякова в "сміттєвому" платті викликала фурор на "Танцях з зірками": "і з каструлею на голові королева!".

Також Politeka писала, що Оля Полякова в корсеті і панчохах опинилася "за гратами".