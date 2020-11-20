Популярна українська співачка Оля Полякова вразила ніжною красою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала селфі, на яких постала у вельми спокусливому вигляді. Ольга була трохи розпатлана, але це не завадило їй виглядати чудово. На ній було мінімум макіяжу, в результаті чого можна було розгледіти переваги її зовнішності.

"Шо ви там? Тримаєтеся?",- підписала фото зірка.

За короткий час пост зірки зібрав понад 11 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначали, що 36-річна Ольга схожа на молоду дівчину.

"Богиня, Боже", "як завжди! Чарівна!", "Красивуща!", "Раз п'ять переглянула, неймовірно красива", "красуня", "прекрасна, як завжди", "Виглядаєш супер, якщо так можна прям фото сподобалося", "пушка", "Оленька як ти там...ну красоточка", «що це за дівчисько??? Супер", "яка красуня без макіяжу! Прям 20 років)", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Оля Полякова вразила красою, зробивши яскравий макіяж. Артистка була схожа на мультяшну героїню з фільму «Хто підставив кролика Роджера». Макіяж вийшов чарівним. Особливу увагу привернули червоні губи зірки.

Нагадаємо, що безбашена Полякова в "сміттєвому" платті викликала фурор на "Танцях з зірками": "і з каструлею на голові королева!".

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