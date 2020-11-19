Скандальний український ведучий Володимир Остапчук здивував появою в дуже сміливому образі

Ведучий вирішив поекспериментувати зі стилем і поділився відео результатів в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На жартівливих кадрах Остапчук показує себе під час примірки різних нарядів перед появою на новому ефірі. Найбільш шокуючим став перший варіант: ведучий надів коротке плаття, покрите блискучими сріблястими паєтками. Наряд явно замалий для чоловіка, тому коли Остапчук повертається спиною, глядачі можуть побачити, як сильно він обтягує п'яту точку ведучого.

Потім Остапчук приміряв ще два наряди: просту вуличну майку і шорти і, нарешті, стильний офіційний костюм. Саме на останньому образі ведучий і зупинив свій вибір.

"Вибери лук, який ідеально підійде ведучому гіпер-шоу "Маска". 1, 2 або 3", - підписав кадри Остапчук.

Його поява в міні-сукні шокувала багатьох підписників, в тому числі і співачку Злату Огневич.

"Аааааа, ти і правда нещадна", - написала вона.

Шанувальники також прокоментували відео.

"Хороший попець", "Однозначно 1", "Ох і Вова", "з такою фігурою без варіантів – 1", "Вау круто ((вам личить", "Вова, ти завжди мега - позитив, спасибі ті за настрій", "відмінні ноги", "як... Як ви примудряєтеся влізти в сукню дружини? Або це Ваші", "3 образ для шоу "Маска", ну а перший - мінімум для Євробачення", - пишуть люди.

Нагадаємо, Остапчук судитиметься з екс-дружиною, скандал з розлученням набирає нових обертів.

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