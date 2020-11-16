Голлівудська актриса Анджеліна Джолі запаморочила голову надмірною відвертістю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне фото, на якому вона постала у вельми гарячому вигляді.

Ще молода Анджеліна вийшла на прогулянку в пікантній кофтині на ґудзиках і зав'язках. Актриса розстебнула кофту, в результаті чого її пишні груди ледь не вивалилися з вільного вбрання. Джолі не стала надягати нижню білизну, мабуть, вирішивши випустити своїх "близнючок" на прогулянку. Її волосся було розпущене, що додало особливого шарму фото. Крім цього, зірка була сильно засмаглою.

Варто відзначити, що раніше Анджеліна славилася своїм зухвалим характером. Вона віддавала перевагу зухвалим образам, тому з легкістю могла з'явитися на людях в непристойних нарядах. Сьогодні Джолі неможливо побачити в подібному одязі. Вона віддає перевагу закритим нарядам і темним кольорам.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі в одній зі старих фотосесій постала абсолютно голою. Безсоромна зірка прикрилася тільки шовковим простирадлом, через яке проглядалися вигини її тіла. Знімок був зроблений ще в той момент, коли фігурці Джолі заздрили мільйони. Сьогодні ж про її хворобливу худобу не перестають писати газети.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі переборщила з розрізом на сукні, завороживши дикою красою: мрія мільйонів.

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