Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут показала рідкісне фото разом зі своїм чоловіком

21 листопада в родині телеведучої Ольги Фреймут-свято. Свій день народження відзначає її чоловік Володимир Локотко, за якого вона вийшла заміж у 2018 році. Генеральному директору " Нового каналу" виповнюється 46 років.

Потрібно сказати, що сама Фреймут не часто радує шанувальників спільними знімками з чоловіком. Однак сьогодні, в день народження чоловіка, теледива вирішила зробити виняток і опублікувала на своїй сторінці в Instgaram сімейне фото, супроводивши його коротким привітанням.

"Володя, з днем народження", - підписала вона.

На першому знімку Ольга в затишній домашній атмосфері позує в обнімку з іменинником, на другому – телеведуча показала святковий тортик.

Фоловери приєдналися до привітань у коментарях, серед них опинилася відома телеведуча Леся Нікітюк.

"Вітаємо зі святом вашого чоловіка, і всю вашу неймовірну сім'ю) 🌹 🌹 ",

"З іменинником", "Торт просто вогонь", "мої привітання", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Фреймут виклала в сторіз відео, на якому побалувала себе міцним напоєм. Вона розповіла про те, як розслабляється в Києві, представляючи себе десь ще.

"Глінтвейн... На Подолі. У цьому є якась романтика. Це запах Альп або Карпат".

Нагадаємо, що Фреймут розімліла в обіймах коханого чоловіка прямо на вулиці, "Танці з зірками" більше не потрібні:"Романтика".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут вразила новими одкровеннями після вильоту з "Танців з зірками»: "самі собі судді".

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