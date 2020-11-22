Є, на що подивитися

Молодша сестра покійної російської співачки Жанни Фріске, Наталя похвалилася красивою фігуркою в мініатюрному бікіні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в дуже красивому купальнику червоного кольору. Дівчина відверто вигнулася, сидячи на каменях, в результаті чого шанувальники красуні змогли розгледіти її неймовірну фігуру.

Обличчя Наталя прикрила сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

"Потрібно вміти чекати. Чекати людину, чекати щастя, чекати зустрічі. Це того варто, тому що дочекавшись, ти знайдеш все», - підписала фото дівчина.

За дві години її фото зібрало понад тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.

"Яка красуня", "Бомба", "вогонь", "Наташа, красива така", "шкода татушку не видно", "очікування це життя в задоволення)))", «як то кажуть " тривале очікування-продовжує задоволення!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилися фото 7-річного сина Жанни Фріске і Дмитра Шепелєва. Хлопчик росте дуже милим і симпатичним. Як відомо, через конфлікти Шепелєва з сім'єю Жанни, хлопчик давно не бачився з родичами по маминій лінії.

Нагадаємо, що кардинально схудла сестра покійної Фріске перестала бути схожою на себе: "як Трініті з"Матриці".

Як повідомляла Politeka, сестра-копія Жанни Фріске позбулася зайвого одягу заради жаркого відпочинку: "шикарна".

Також Politeka писала, що вдівець Жанни Фріске видав всю правду про свою залежність: "вранці рідна мати не впізнає...".